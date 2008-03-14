華府觀察：美國現在最擔心中國在黃岩島動手

從今年初開始，美方官員和學者就在各種場合對中國會否在黃岩島填海造地，會否在南海設立防空識別區提出擔憂，尤其是7月12日南海仲裁案做出裁決以後，黃岩島動工一度被認為是中國最有可能推出的反制措施。隨著奧巴馬政府進入執政末期，美國政權更替期即將到來，中國會否趁勢在黃岩島動手，再度成為美方官員和學者議論南海問題時的熱門話題。

美國重量級參議員麥凱恩最近在華府智庫傳統基金會演講時表示，擔心中國有意在黃岩島填海造地，以作為第三個軍事據點，在南海與西沙和南沙一起，形成三角影響力。

美國亞洲安全問題專家葛來儀日前在美國國會聽證會上說，今年3月，有跡象顯示中國準備在黃岩島吹填，如果中國真有此計劃，它並沒有得到實施。有中國媒體提倡在黃岩島建另外一個軍事前哨，有文章說如果黃岩島建設完成，中國將在南海有“抗壓性的防禦系統”，開發黃岩島是“必須完成的任務”。在那裡設立軍事前哨，將使中國能夠部署雷達、飛機、巡航導彈，不僅能覆蓋馬尼拉，也能覆蓋美國最近獲准進入的菲律賓若幹軍事基地。與中國在西沙永興島和南沙3個新建的前哨一起，黃岩島將提供給中國“戰略三角”，給它足夠的能力來實施覆蓋南海絕大多數區域的防空識別區。

黃岩島距離菲律賓首都馬尼拉僅300公裏，距離美軍獲准進入的蘇比克灣只有220多公裏，可以說是扼守菲律賓西側的戰略要衝。黃岩島的礁盤周長55公裏，面積達150平方公裏，比目前南沙群島第一大島美濟礁大2到3倍。如果填海擴島，黃岩島有可能成為南海第一大島。從1997年開始，中國與菲律賓在黃岩島的爭端不斷，2012年4月初開始的黃岩島對峙以中方占上風而結束，黃岩島目前處於中國的實際控制之下。

今年早些時候，美軍高官就不斷發出警告。今年1月份，美軍太平洋司令哈裏斯稱，如果填海造島和軍事化行動2020年擴展到黃岩島，那麼除非爆發戰爭，中國能完全阻斷除美國外所有國家的軍事介入，進而控制南中國海。美國防長卡特3月份在國會聽證會上對黃岩島填海造地的前景表示擔憂，並稱美國會在軍事姿態和部署上做出反應。

儘管今年初以來傳言沸沸揚揚，但事實上中方並沒有在黃岩島動手。美方學者猜測是美方的遏阻起作用。葛來儀在國會聽證會上表示，現在有許多猜想，認為中國可能利用奧巴馬在位的最後幾個月開始在黃岩島吹填，或者中國可能在美國新舊總統交接過渡或新總統就職後的前幾個月尋求考驗新的美國總統。

葛來儀說，直到現在，中國小心謹慎，避免與美國在南海發生直接軍事對抗。它使用小的、漸進式的的行動，不會觸發美國的軍事反應。不確定未來中國是否還會延續這種策略。她猜想，中國領導人有可能在明年11月之前決定推進在黃岩島的建設，以強化在國內的政治地位。而這種決定可能基於美國不會將雙邊關係置於南海礁石產生的風險之上的評估。

中美戰略學界現在都有中國在黃岩島吹填之時，就是中美在南海攤牌之日的說法。曾在美國國家戰爭學院任教20年、現任威爾遜中心亞洲研究員和約翰·霍普金斯大學國關學院教授級講師的奧特（Marvin Ott）在接受中評社記者採訪時表示，同意中國在黃岩島吹填會是美中在西太平洋戰略競爭轉折點的說法。他說，南海形勢非常危險，下一個衝突點的考驗就是黃岩島。他稱，中國是改變形勢的發起方、驅動器，美國處於應對的位置。這取決於北京如何決定去做，球在北京手中。如果美國想避免那種結果，就要去跟北京攤開談。

葛來儀建議，極為重要的是，美國領導人要以個人身份認真告訴中國領導人“不要走得更遠，否則會引起美方反應”。她認為，美方必須不僅能夠而且願意在此冒險，“那樣中國人才會更認真對待我們”。

至於菲律賓新總統上臺後是否可能與中方達成某種妥協，奧特認為，杜特爾特對國際問題沒有背景、沒有經驗，他要邊幹邊學，所以請了很有經驗的拉莫斯幫忙。他表示，如果菲中要達成妥協，可以肯定的是，中國一定會要求菲律賓承認中國對黃岩島擁有主權，然後才允許菲律賓漁民重返黃岩島水域捕魚。問題在於：菲律賓是否準備好了在領土主張上讓步？

麥凱恩在最近的演講中強調，美國的這屆和下屆政府要將“防止中國占有黃岩島”作為美國更廣地捍衛海洋自由戰略的“中心目標”。美國要投資更有力的空中和地面存在，以提供在西太平洋的前置防衛。目前雖已取得重大進展，但美國下屆政府要重估全球軍事姿態，加強在亞太地區的存在。



